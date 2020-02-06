Микрофинансовые организации (МФО) завершили внутренние проверки в связи с появлением информации о продаже базы, содержащей персональные данные клиентов, в Интернете, рассказали RNS в пресс-службе саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»).

«Саморегулируемая организация держит ситуацию на контроле и взаимодействует по этому вопросу со всеми крупнейшими МФО. Большая часть из них уже завершила внутренние проверки, по результатам которых уровень совпадений данных из «пробника» в объявлении и данных во внутренней базе признан низким», — говорится в сообщении организации. Факт, что источником утечки является какой-либо один или несколько участников микрофинансового рынка, не установлен, поэтому обвинения конкретных компаний преждевременны, подчеркнули в СРО «МиР».

Также в пресс-службе добавили, что МФО долго не хранят персональные данные физических лиц, которым было отказано в займе, на основании федерального закона «О персональных данных». «Все это может говорить об утечке со стороны организаций, агрегирующих данные различных финансовых институтов», — подчеркнули в организации.

Ранее сообщалось, что на специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные более 1,2 млн клиентов МФО.