Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,29% и составил 3 087,63 пункта. Индекс РТС опустился на 1,38% до отметки 1 518,23.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,66%, Сбербанка — на 0,87%, «Газпрома» — снизились на 0,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,98%.



«Неделя для российского рынка акций завершается в минусе из-за локального ухудшения внешнего фона. Таким образом, отечественным биржам никак не удается встать на ноги и вернуться в русло безусловного позитива. Индекс Мосбиржи завершает неделю вблизи 3 076 пунктов, за пять торговых дней он вырос на 0,5%, но динамика по-прежнему выглядит весьма и весьма неустойчивой. Индекс РТС упал к 1 510 пунктам, но все еще остается выше отметок начала пятидневки. На самом деле, и в рублевом, и в валютном индикаторах идет «болтанка» в диапазоне в ожидании того, что в начале второй недели февраля конъюнктура станет более однозначной», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.