Банк «Авангард» уменьшил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,25 процентного пункта.

«Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 4,25—4,75%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,25—4,5% годовых.

«Базовый — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на десять, 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) можно оформить под 3—4,75%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,25—4,5% годовых.

Доходность депозита «Мультивалютный — Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) составляет в рублях 3,25—4,25%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — 3,75—4% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 10 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено.