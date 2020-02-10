Генеральный директор ООО «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц принял решение продолжить карьеру вне группы Сбербанка и оставит свою должность. Об этом в понедельник сообщили в Сбербанке.

Временно исполнять обязанности генерального директора «Сбербанк Капитала» будет Ваган Гаспарян, работавший на позиции заместителя генерального директора компании.

Хачатурянц возглавлял компанию «Сбербанк Капитал» с момента ее образования в 2008 году. В банке подчеркивают, что проекты, реализованные «Сбербанк Капиталом» под руководством Хачатурянца, «имели не только экономическую, но и высокую социальную значимость. В рамках реструктуризации удалось сохранить деятельность значимых предприятий в ведущих отраслях экономики, оказать поддержку регионам, сохранить рабочие места».

«Ашоту удалось с нуля выстроить работу одной из самых успешных компаний нашей группы, создать лидера на рынке работы с проблемной задолженностью, сформировать эффективную команду. Я очень ценю Ашота как профессионала высочайшего уровня и как человека. Благодарен ему за значительный вклад в развитие бизнеса группы Сбербанка и желаю успехов во всех будущих начинаниях», — прокомментировал уход топ-менеджера президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

До прихода в Сбербанк Хачатурянц занимал руководящие посты в Министерстве экономического развития РФ и в ФСБ России.



OOO «Сбербанк Капитал» является стопроцентной дочерней организацией Сбербанка. На сайте компании указано, что она реализует проекты в области жилой и коммерческой недвижимости, топливно-энергетической промышленности, угольной промышленности, в сфере развития транспортной системы России. «Сбербанк Капитал» сотрудничает с рядом крупнейших предприятий РФ, в том числе путем вхождения в акционерный капитал.