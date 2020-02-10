Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,82% и составил 3 062,41 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,94%, до отметки 1 503,95.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,62%, «Газпрома» — на 1,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%, «АЛРОСы» — на 2,72%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,19%.

Российский фондовый рынок начал неделю с негативной динамики, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Такой динамике способствовал внешний фон, поясняет он.

«Несмотря на снижение интенсивности роста числа заболевших коронавирусом, на рынках продолжают преобладать негативные настроения, что вылилось в очередную волну продаж в рисковых активах. В результате индекс Мосбиржи сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3 000 пунктов», — комментирует эксперт.

По его словам, на графике индекса сформировался краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов, установленных в январе, и проходящий в районе 3 110 пунктов. Кроме этого тренда, сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает уровень 3 130 пунктов, добавляет Зварич.

«Сложившаяся картина говорит в пользу продолжения негативной динамики и тестирования ближайшей поддержки, после чего «быки» могут попытаться перехватить инициативу и предпринять попытку возобновления роста», — заключает аналитик.