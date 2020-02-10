Московская страховая компания Успех» в текущем году передаст свой страховой портфель другому столичному страховщику — СК «Тит». Сообщение о соответствующем намерении, опубликованное в конце января на сайте СК «Успех», размещено в понедельник, 10 февраля, на сайте Банка России.

СК «Успех» поясняет, что портфель передается другому игроку рынка в связи с намерением компании добровольно отказаться от осуществления страховой деятельности в соответствии с решением внеочередного собрания ее акционеров от 18 декабря 2019 года.

В сообщении СК «Успех» подчеркивается, что финансовое положение страховой компании «Тит» удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом принимаемых обязательств. СК «Тит» имеет лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.



Согласно данным единого государственного реестра субъектов страхового дела, у СК «Успех» есть лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и добровольного имущественного страхования.