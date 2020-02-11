Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год, пишет РБК . Так, среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин возьмет под личный контроль анализ достижения цели по росту реальных доходов и пенсий, а также по снижению уровня бедности в стране.

Аудиторы скорректировали подход к планированию проверок, применив риск-ориентированный подход, отмечается в материалах ведомства. Теперь контрольные мероприятия планируются исходя из проблемных областей и формирования гипотез, которые предстоит проверить. Также Счетная палата с этого года начнет проверять эффективность не только головных структур госкомпаний, но и их дочерних предприятий. Аудиторы будет оценивать решения наблюдательных советов, качество корпоративного управления и всю систему госзакупок.

Аудиторы запланировали анализ деятельности «ВЭБ.РФ» и курируемых им институтов развития — «ДОМ.РФ», Корпорации по развитию МСП (малого и среднего предпринимательства), а также Российского экспортного центра. Счетная палата также намерена проанализировать политику ЦБ с 2014 по 2020 год в части управления золотовалютными резервами в рамках обеспечения макроэкономической стабильности, национальной экономической безопасности и обеспечения вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.

Для анализа результатов эксперимента с налогом для самозанятых в четырех регионах России Счетная палата будет работать с Минфином, ФНС России, а также управлениями ФНС в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Ежегодно Счетная палата выявляет нарушения на сотни миллиардов рублей, в 2019 году эта сумма составила 804 млрд рублей, сообщил ранее Кудрин. А ущерб от коррупции в России, по оценке главы Счетной палаты, измеряется триллионами рублей. Кудрин заявил, что сейчас Счетная палата разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть факт коррупции и предоставить правоохранительным органам более подробные материалы по итогам аудиторских проверок.