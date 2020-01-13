Аудиторы Счетной палаты (СП) сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года, пишет РБК .

Так, вклад нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в достижение национальной цели по ускорению темпов роста ВВП выше среднемировых составляет 12%. Даже если удастся достичь всех задач нацпроекта и вывести темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (БНО) на уровень не менее 5%, этого может быть недостаточно для вхождения России в топ-5 крупнейших экономик мира, полагает СП.

В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) заложено несоответствие: одни лица получают средства, а другие — несут ответственность за достижение целей, указали аудиторы. Так, получатели субсидий не отвечают за достижение его целевых показателей, а лица, ответственные за достижение показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов, говорится в отчете СП. Сама программа субсидирования, по оценке аудиторов, не обеспечивает решения задачи по росту льготного кредитования МСП. По состоянию на 1 ноября 2019 года субъекты МСП получили кредитов на 131,3 млрд рублей при целевом показателе — не менее 1 трлн рублей.

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Достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы, указывает СП. В общем объеме финансирования доля внебюджетных средств в среднем составляет 36% в 2019–2024 годах, а к 2024 году должна превысить 50%. «Механизмы привлечения, обоснования и детализации источников внебюджетных средств» до сих пор не созданы, подчеркивают аудиторы.

В нацпроекте «Образование» отсутствуют задачи по сокращению неравенства между школами и преодолению образовательной неуспешности, указывают аудиторы. Нет целевого ориентира по ликвидации кадрового дефицита преподавателей. Нацпроект не предусматривает мероприятий по обновлению или созданию инфраструктуры для использования современных технологий обучения. Также есть дисбаланс в расходах бюджетных средств. Основная их часть идет на текущие расходы: в период 2016–2018 годов 70% шло на заработную плату и лишь 1,7% — на приобретение оборудования и капитальный ремонт.

Кассовое исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всем российским регионам за десять месяцев 2019 года составило 77,6%. Но выполнение основных целей в этой сфере, обозначенных в майском указе президента, не в полной мере обеспечивается предусмотренными нацпроектом задачами, считают в Счетной палате. В проекте отсутствуют мероприятия по утверждению в регионах нормативов безопасности автодорог, а также по увеличению затрат на их ремонт и содержание.

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Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта «Экология». Кассовое освоение средств было одним из самых низких по итогам 2019 года среди всех нацпроектов: на 27 декабря освоено 62,2% от плана, следует из данных «Электронного бюджета». Нацпроектом охвачены не все вопросы, необходимые для решения экологических проблем в России, считают аудиторы.

Критических отклонений в достижении целей нацпроекта «Культура» Счетная палата не выявила, следует из ее отчета. Однако некоторые из запланированных на 2019 год проектов выполнены не были. Всего на реализацию нацпроекта «Культура» в 2019–2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей, но заявленные показатели не позволяют объективно оценить преобразования в сфере культуры по итогам выполнения нацпроекта, резюмирует Счетная палата, а сами методики расчета этих показателей дают возможность «манипуляции данными в случае недостижения плановых значений».