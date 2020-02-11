Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена заместителем председателя правления Сбербанка. В этой должности она будет курировать проекты цифрового GR и индустрию здравоохранения, а также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Приветствую Ольгу в команде Сбербанка! Уверен, что ее богатый и разносторонний управленческий опыт будет полезен для реализации проектов Сбербанка в сфере здравоохранения, а также дальнейшей цифровой трансформации банка и страны в целом. Направление, которое будет вести Ольга, для банка является одним из ключевых и приоритетных с точки зрения реализации нашей стратегии. Желаю успехов!» — говорится в комментарии главы банка Германа Грефа.



Ольга Голодец вступит в должность после получения соответствующего согласования от Центрального банка РФ.



До прихода в Сбербанк Ольга Голодец работала в правительстве, где в должности вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма.

Ольга Голодец окончила экономический факультет Московского государственного университета, кандидат экономических наук.

О том, что Голодец перейдет на работу в Сбербанк, ранее сообщал РБК со ссылкой на источники.