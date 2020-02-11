Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) за первый месяц текущего года составил 7,3 млрд долларов, оказавшись меньше показателя января 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе 2020 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило 7,3 млрд долларов США (9,3 млрд долларов США в январе 2019 года). Такой результат сложился почти полностью за счет увеличения внешних активов и снижения иностранных обязательств банков при незначительных по величине сбалансированных финансовых потоках прочих секторов», — сообщает регулятор.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2020 года уменьшился по сравнению с первым месяцем 2019 года на 0,8 млрд долларов и составил 9,5 млрд. Положительное сальдо торгового баланса практически не изменилось при увеличении совокупного дефицита прочих компонентов счета текущих операций.



«Резервные активы увеличились в январе 2020 года на 7,1 млрд долларов США в основном вследствие операций по приобретению валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — сообщает также регулятор.