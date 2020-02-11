Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,15% и составил 3 097,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,37% до отметки 1 539,56.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,89%, «Газпрома» — на 3,86%, Мосбиржи — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,16%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,2%.

Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном внешнем фоне и корпоративных новостях, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 64 долларов и закрепиться над этой отметкой. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках», — комментирует эксперт.

По его словам, сегодняшняя позитивная динамика укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, а говорить о развороте преждевременно.

«С технической точки зрения сигналом к возобновлению полноценного роста может выступить преодоление сопротивления, расположенного на уровне 3 130 пунктов, что станет подтверждением пробоя краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторических максимумов и проходящего в районе 3 110 пунктов», — полагает аналитик.