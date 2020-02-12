Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении АКРА , подтверждение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением его позиции по фондированию, ухудшающейся позицией по капиталу и сохранением других факторов оценки его финансовой устойчивости. Рейтинг банка определяется умеренно высоким уровнем оценки его собственной кредитоспособности («a-») ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле. Поддержку кредитному рейтингу оказывает возможность получения банком экстраординарной помощи от материнского банка с относительно высоким уровнем кредитоспособности (OTP Bank PLC, головная компания OTP Group).

Обосновывая свое мнение о сильной связи банка с акционером, АКРА в числе прочего указывает, что на долю бизнеса в России приходится более 14% совокупного дохода, а также 16% чистого процентного дохода OTP Group.

АКРА считает, что бизнес-профиль банка («bbb+») адекватен выбранному им направлению развития. Банк сохраняет основные направления развития, связанные с кредитованием физических лиц, прежде всего в сегментах POS-кредитов и кредитных карт. Агентство отмечает замедление темпов роста кредитного портфеля финучреждения в 2018 и 2019 годах, подталкивающее его к развитию смежных направлений деятельности. Диверсификация операционного дохода остается высокой благодаря существенной (31,1%) доле комиссионных поступлений. Агентство также упоминает планы банка по развитию новых направлений бизнеса, таких как автокредитование, что будет также способствовать улучшению диверсификации.

АКРА отмечает ухудшение позиции ОТП Банка по достаточности капитала, в частности снижение регуляторного норматива Н1.2 до уровня ниже 12% по состоянию на 1 декабря 2019 года, а также планируемое дальнейшее уменьшение уровня капитала в отношении взвешенных по риску активов. Эти факторы в сочетании со снижающимся показателем чистой процентной маржи, а также ограниченной эффективностью оказывают давление на итоговую оценку капитала. Также АКРА констатирует негативное влияние убытков 2015 года на коэффициент усредненной генерации капитала.

Агентство сохраняет удовлетворительную оценку риск-профиля банка. Относительно высокая доля проблемных кредитов объясняется активной практикой взыскания просроченной задолженности физических лиц в судебном порядке. Вместе с тем АКРА отмечает высокий уровень резервов, созданных под возможные убытки.

Банк поддерживает достаточный объем ликвидных и высоколиквидных активов для погашения обязательств со срочностью до 90 дней. АКРА оценивает позиции ОТП Банка по ликвидности как адекватные.



Агентство отмечает улучшение фондирования банка и низкую зависимость от средств крупнейших кредиторов, что определяется розничным характером его бизнеса. Вместе с тем доля средств вкладчиков-физлиц превышает 60% общей базы фондирования, а доля расчетных счетов физлиц составляет 17% от общей суммы депозитов. Банк также имеет возможность привлекать фондирование от материнского банка в рублях.

