Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,8% и составил 3 122,27 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,16% до отметки 1 557,44.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,18%, Мосбиржи — на 1,36%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,73%, «Газпрома» — на 1,83%, «АЛРОСы» — на 0,46%.

В среду российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на улучшении внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашим бумагам оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2,5%, вплотную подойдя к 56 долларам за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках», — комментирует эксперт.

Улучшение настроений на внешних площадках, добавляет он, происходит на фоне снижения интенсивности роста числа заболевших коронавирусом, что способствует росту спроса на рисковые активы. Плюс к этому в нефти игроки ожидают решения по дополнительному сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, что также подталкивает цены на нефть вверх.

«В результате наши бумаги получили поддержку и смогли продолжить волну восстановления, в ходе которой индекс Мосбиржи поднялся выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторических максимумов, установленных в январе, и проходящего в районе 3 100 пунктов», — резюмирует аналитик.

Однако для подтверждения разворота и возобновления полноценного роста, предупреждает Зварич, «быкам» необходимо преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 3 130 пунктов, что укажет на рост вероятности продолжения подъема нашего рынка и возможности возвращения к историческим максимумам.