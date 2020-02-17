• Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Такие поправки в положение 375-П касаются признаков сомнительных операций. Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».



• Маркетологи (пока в основном риелторских компаний) отмечают стремительный рост популярности технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Так, после посещения профильных сайтов пользователей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, что нарушает сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы. По мнению экспертов, сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер.

• ЦБ предлагает разрешить банкам использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) для более быстрого и точного расчета доходов заемщиков-физлиц. Банк России опубликовал проект документа, вносящего изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Этим указанием введен расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Чтобы правильно определять размер дохода, ЦБ предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».

• Кредитные ставки для девелоперов достигают 12—14%, а иногда достигают 18%. Об этом говорится в письме члена генерального совета «Деловой России» Владимира Прохорова вице-премьеру Марату Хуснуллину со ссылкой на оценку независимых экспертов. Прохоров просит провести мониторинг случаев неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, которые возводят новостройки с использованием эскроу-счетов. Также предлагается обязать банки раскрывать информацию о стоимости проектного финансирования.

