• Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Такие поправки в положение 375-П касаются признаков сомнительных операций. Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

• Маркетологи (пока в основном риелторских компаний) отмечают стремительный рост популярности технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Так, после посещения профильных сайтов пользователей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, что нарушает сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы. По мнению экспертов, сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер.

ЦБ предлагает разрешить банкам использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) для более быстрого и точного расчета доходов заемщиков-физлиц. Банк России опубликовал проект документа, вносящего изменения в указание о видах активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска. Этим указанием введен расчет показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Чтобы правильно определять размер дохода, ЦБ предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».

Кредитные ставки для девелоперов достигают 12—14%, а иногда достигают 18%. Об этом говорится в письме члена генерального совета «Деловой России» Владимира Прохорова вице-премьеру Марату Хуснуллину со ссылкой на оценку независимых экспертов. Прохоров просит провести мониторинг случаев неоправданного завышения кредитных ставок для девелоперов, которые возводят новостройки с использованием эскроу-счетов. Также предлагается обязать банки раскрывать информацию о стоимости проектного финансирования.