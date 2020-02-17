Маркетологи (пока в основном риелторских компаний) отмечают стремительный рост популярности технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств, пишут «Известия» . Так, после посещения профильных сайтов пользователей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, что нарушает сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе», поясняют юристы.

По мнению экспертов, сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер. Сегодня фактически все сайты стремятся максимально узнать пользователя и потом выйти на него с контекстной рекламой, также соцсети являются хорошим источником информации о человеке. Как поясняют эксперты, чтобы узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, на сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение.

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Задав в поисковой системе запрос «Фиксация номера телефона посетителей сайта», можно получить десятки предложений от компаний, которые представляют такие услуги. За счет такой технологии можно нарастить клиентскую базу на 25—300%. Также маркетологам обещают, что могут определить номера до 80% посетителей сайтов по 33 рубля за номер. Первые 10—15 образцов предоставляются безвозмездно.

В дальнейшем использование таких технологий будет распространяться на многие потребительские секторы, уверены эксперты. При этом подобные действия нарушают сразу два закона — «О персональных данных» и «О рекламе». Под это определение подпадает и любое действие, которое совершается с использованием средств автоматизации с персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование и т. д. Использование таких методов стало возможным, потому что люди просто не уточняют, почему позвонили именно им, и, соответственно, никуда не жалуются. По словам юристов, за нарушение законодательства в области персональных данных, а именно в случае их незаконной обработки, устанавливается штраф до 75 тыс. рублей. Еще более существенные штрафы грозят компаниям за нарушение закона «О рекламе» — для юридических лиц штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.