РГС Банк дополнил «Активную карту» для социальных выплат и пенсий новой опцией, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держателям карты доступна услуга страхования от несчастного случая с возможностью дистанционного оформления юридических и медицинских консультаций.

Стоимость подключения нового сервиса составит 99 рублей в месяц.



«Страхование держателя банковской карты осуществляется компанией «Росгосстрах» и предусматривает возможность получения единовременной выплаты в результате несчастного случая. Также клиенты могут получить до трех устных правовых консультаций в месяц, в том числе юридические консультации по разъяснению и составлению документов», — говорится в релизе.

Система круглосуточной дистанционной медицинской поддержки — «Телемедицина» — включает, помимо консультаций врачей, информирование клиента об адресах медицинских организаций, лекарственных препаратах и их более дешевых аналогах, календаре сезонных прививок, а также о правах и льготах в рамках системы ОМС.