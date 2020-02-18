Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, пишет РБК . Это следует из проекта указания регулятора. Работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», пояснил представитель ЦБ.

Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО со стороны физических лиц или компаний, получивших финансирование из-за рубежа, можно отнести к подозрительным финансовым операциям, если оно носит регулярный характер и если сумма переведенных на счета НКО средств примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

По мнению экспертов, изменение в признаках сомнительных операций для НКО позволит банкам расширить поле для усмотрения нежелательных признаков в их работе. Вводя подобные ограничения, государство стремится иметь больше возможностей для контроля за деятельностью НКО. Чаще всего в отмывании денег бывают задействованы профсоюзы или религиозные организации, последние могут в больших объемах принимать пожертвования от лиц за рубежом, потом заключать договоры с иными лицами и тратить эти деньги в их интересах. Как предполагают эксперты, если поправка войдет в перечень признаков сомнительных операций, банки с высокой долей вероятности будут направлять сообщения о таких трансакциях в Росфинмониторинг и ЦБ. Также интерес властей вызовут лица и организации, которые перечисляли деньги НКО.

Указанная в новой редакции норма выглядит значительно менее размытой, поскольку устанавливаются более понятные признаки формирования рисков, сообщил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Регулярные трансакции чаще всего используются, для того чтобы запутать источник происхождения денежных средств и придать им вид обоснованного с точки зрения легальности получения платежного средства», — говорит эксперт. Фактически правила поведения НКО «выпрямляют» под общие тенденции работы надзорных органов, заключает Горбунов.