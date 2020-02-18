Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Экси-Банка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruCCC» с «негативным» прогнозом, сообщает пресс-служба агентства.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе.

Как напоминает агентство, Экси-Банк специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций и предоставлении банковских гарантий.