Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов среды, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,32% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 114,57 пункта. Индекс РТС вырос на 1,75% и достиг 1 542,08 пункта.

Бумаги «Норильского никеля» прибавили в цене 3,22%, «ЛУКОЙЛа» — 2,05%, МТС — 1,96%, «Тинькофф» — 1,3%, «АЛРОСы» — 0,93%, «Газпрома» — 0,61%, ВТБ — 0,56%, «Яндекса» — 0,54%, Сбербанка — 0,2%. Акции Московской биржи подешевели на 0,13%.



«В среду российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на фоне улучшения аппетита к риску на внешних рынках. Так, наши акции поддержала динамика западных площадок… Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 1%, поднявшись в район 58,5 доллара за баррель», — описывал обстановку на рынках незадолго до окончания фондовой сессии в России главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«Отметим, что внешний фон позволил российскому рынку полностью отыграть потери предыдущей сессии. Однако, несмотря на рост в рамках сегодняшней сессии, индекс Мосбиржи продолжает двигаться в консолидации в диапазоне 3 060—3 130 пунктов и пока не находит в себе сил для пробоя одной из его границ. Выход из сложившегося коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению российского рынка», — говорится в комментарии эксперта.