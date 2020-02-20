Финансирование программы льготного автокредитования могут увеличить до 10 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей.

На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, что, по расчетам Минпромторга, позволит реализовать более 50 тыс. новых автомобилей. В бюджете на эти цели, а также на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015—2017 годах, уже было выделено 10,5 млрд рублей, из которых 5,5 млрд направлены на покрытие старых затрат, сообщает источник издания. Речь идет о субсидировании ставки, которое ранее было одним из условий программы.

Правительство утвердило новый порядок доступа банков к субсидированию спроса на автомобили в конце 2019 года. Для потребителей и участвующих в программе концернов условия выдачи автокредитов с господдержкой в 2020 году не изменились. Размер скидок составляет 10% и 25% соответственно, а максимальная стоимость приобретаемого в рамках программы автомобиля сохраняется на уровне 1 млн рублей.

В итоге спектр участвующих моделей значительно сократился, чему способствовало и введение дополнительных требований по локализации, которые, в частности, заключались в оснащении машины российским двигателем или наличии у производителя специнвестконтракта (СПИК). В 2020 году негласные требования были заменены на балльную оценку в 1,4 тыс. баллов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям 900 баллов, и достичь требуемого уровня затруднительно без производства двигателя в РФ.

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Новый механизм размывает срок действия поддержки в разных банках. Теперь по итогам конкурса каждая кредитная организация получила определенный лимит финансирования исходя из прогнозных расчетов стоимости реализованной техники на рубль субсидии.