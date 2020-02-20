Сбербанк представил новые версии мобильного приложения для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн» для устройств с операционными системами iOS и Android. В частности, в новую версию добавлена витрина экосистемы Сбербанка с услугами самого финучреждения, его партнеров и дочерних организаций.

«Кроме того, теперь «Сбербанк Бизнес Онлайн» для обеих операционных систем использует единый пользовательский опыт и схожий клиентский путь по основным функциям приложения. Такой подход… позволяет приложению сохранить логику работы, узнаваемость и фирменный стиль вне зависимости от того, какой смартфон используют клиенты», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Как указывают в Сбербанке, функционал приложения позволяет предпринимателям работать через смартфон, не заходя в веб-версию интернет-банка. Через приложение пользователи могут полноценно работать с платежами, зарплатными ведомостями, выписками, распознавать счета для мгновенной оплаты, управлять бизнес-картами, мгновенно переводить средства с карт юридического лица на другие карты (как физических, так и юридических лиц). Кроме того, в приложении для обеих операционных систем доступны настройка услуги «Плати QR» на стороне магазина, биометрическое подписание платежных поручений (с помощью Face ID и Touch ID), переключение между несколькими организациями, интернет-звонки в службу поддержки и другие опции.

«Важной новинкой мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» стала возможность подключать сервисы и услуги Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний из встроенного маркетплейса. Это поможет в развитии и ведении бизнеса. Первым сервисом на витрине экосистемы Сбербанка стал зарплатный проект, всего же в ближайшее время в маркетплейсе появится еще 17 услуг, отвечающих самым распространенным потребностям предпринимателей, в том числе система CRM, сервисы мгновенных расчетов между юридическими лицами, бухгалтерские и юридические сервисы и другое», — рассказали в Сбербанке.



По словам управляющего директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анны Лоевской, сейчас с мобильным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» работают не менее 800 тыс. пользователей.