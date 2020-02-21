Минфин подготовил перечень предложений по снижению ипотечных ставок. В первую очередь они касаются регуляторной политики ЦБ и направлены на снижение риск-весов по ипотеке. Об этом министр финансов России Антон Силуанов рассказал в прямом эфире РБК .



«Снижение стоимости ипотеки — это снижение ставок, в первую очередь банковских ставок. Второе — это снижение риск-весов по ипотечным кредитам. Это мы будем работать на поляне с Центральным банком. Ну и, конечно, вопрос поддержки льготных категорий», — перечислил Силуанов.

По словам министра, ЦБ следует смягчить риторику в вопросах резервирования.

«Банк насколько должен создавать резервы по кредиту, выданному гражданину под ипотеку? 100%. Ну то есть выдал кредит на 100 рублей — на 100 рублей создай резервы. В разных других странах это может быть 20—30% <...> Именно на снижение этой регуляторики мы и направили свои предложения», — отметил Силуанов.

Министр выразил уверенность, что к концу 2020 года средняя ставка по ипотечному кредиту снизится с текущих 9% до 8%.

Напомним, что с 2018 года Банк России дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.