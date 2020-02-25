«Тинькофф Инвестиции» открыли доступ к покупке рублевых облигаций на первичном рынке ценных бумаг для всех пользователей брокерской платформы. Ранее такая возможность была только у инвесторов на тарифе «Премиум», сообщает пресс-служба компании.



«Преимущества покупки облигаций на первичном рынке — максимальная ставка на момент размещения актива и номинальная цена. На вторичном рынке доходность бумаг может быть ниже, а стоимость выше», — говорится в релизе.

Оставить заявку на покупку облигаций можно в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции». Для этого нужно зайти в раздел «Что купить» / «Актуальное» и нажать на специальный виджет с пометкой «Первичное размещение». Клиенту откроется страница с информацией о размещении бумаг: описание компании, крайний срок для участия в размещении, диапазон ставки купона, период купонных выплат и другие подробности, необходимые для принятия инвестиционного решения.

«Ставка по купонному доходу является ориентировочной: если спрос на облигации будет высоким, то организаторы размещения вместе с эмитентом (компанией, размещающей облигации) могут объявить о ее снижении. Такое решение может быть принято только в заранее оговоренную дату — в день формирования книги заявок», — уточняют в компании.

Порог входа для участия в первичном размещении облигаций в «Тинькофф Инвестициях» — 1 тыс. рублей. Это минимальная сумма покупки для такого инструмента и соответствует номинальной стоимости облигации.



Покупка корпоративной облигации означает, что инвестор одалживает денежные средства компании, а потом зарабатывает на процентах. Участие в первичном размещении облигаций подходит консервативным инвесторам, которые инвестируют на долгий срок. Это могут быть как опытные инвесторы, готовые совершить покупку на крупную сумму, так и новички на бирже, которые могут вложить в этот инструмент инвестирования минимальную сумму и протестировать результат. В дальнейшем при продаже облигации на бирже инвестор получит не только стоимость облигации, но и накопленный купонный доход (НКД).

