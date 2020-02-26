Правоохранительные органы за три года возбудили по направленным Банком России материалам о признаках финансовых преступлений только 150 уголовных дел, или менее 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«По результатам рассмотрения заявлений Банка России о признаках финансовых преступлений за три года было возбуждено только 150 уголовных дел (менее 50% от количества направленных заявлений). При этом в среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода», — заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

Что касается сомнительных операций, то в 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы 262 сообщения, в 2018 году — 228, в 2019-м — 106.

«По имеющимся данным, по этим материалам было возбуждено всего восемь уголовных дел, еще десять материалов были приобщены к другим уголовным делам», — сообщила пресс-служба.