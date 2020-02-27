Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Президиум возглавил сам глава правительства, говорится в распоряжении на сайте Кабмина.

Помимо Мишустина, в состав комиссии вошли еще 28 человек, в том числе вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ставший заместителем председателя комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Правительственная комиссия по цифровому развитию, напоминает ТАСС, — координационный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи.