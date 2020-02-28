Forbes уточнил оценку состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, пишет издание. Стартап был в январе куплен за 5 млрд долларов американским венчурным фондом Insight Partners.

Как сообщили источники Forbes, по условиям соглашения с Insight Partners в ходе сделки 10% принадлежащей Тимашеву и Баронову доли перейдут в опционный пул для ключевых сотрудников. За этот пакет основатели Veeam Software денег не получат. Новое обстоятельство позволяет оценить доход каждого бизнесмена по итогам сделки в 900 млн долларов.

Forbes сообщил о двух новых долларовых миллиардерах в России Ими стали бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

С этой суммы им предстоит уплатить налоги. Так, Тимашеву придется отдать около 31% дохода — после уплаты налогов его доход может составить 630 млн долларов. Баронов уплатит около 20% налогов. Таким образом, его доход от сделки, по оценке Forbes, составит 720 млн долларов.

Исходя из детальных условий сделки с Insight Partners и с учетом других активов предпринимателей издание оценивает состояние Ратмира Тимашева в 680 млн долларов, Андрея Баронова — в 770 млн долларов.