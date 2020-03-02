Совет директоров Mail.ru Group Limited одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже. О решении совета, принятом 26 февраля, в компании сообщили в понедельник, 2 марта.

Планируется, что ГДР интернет-компании начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.

«Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов, в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке, — комментирует генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. — Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу. Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы».



«Мы ожидаем, что после целевого листинга на Московской бирже наша база инвесторов расширится, а компания будет включена в новые фондовые индексы», — заключил глава компании.