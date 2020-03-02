Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей. Последний раз курс европейской валюты находился на этой отметке 1 марта 2019 года.



По данным на 16:44 мск, курс евро торговался уже на уровне 74,88 рубля (плюс 1,06 рубля), следует из данных Московской биржи.

Биржевой курс доллара на тот же момент времени увеличился на 0,36 рубля, до 67,24 рубля.

«На глобальных торговых площадках по-прежнему преобладали резко возросшие ожидания по смягчению процентной политики ФРС, сохранявшие давление на американскую валюту против основных мировых валют. Индекс доллара DXY терял к концу дня порядка 0,6%, в том числе в паре с евро доллар снижался на 1%, что позволило единой европейской валюте «дотронуться» до 75 рублей на российском рынке — впервые с марта 2019 года», — прокомментировал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.