Все без исключения люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности из-за развития искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект».

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался», — заявил Греф, отметив, что «простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий».

Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий Цифровизация лежит в основе практически любой программы.

В презентации главы Сбербанка среди профессий будущего указаны такие специальности, как инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщик медицинских роботов.