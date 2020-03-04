Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 февраля 2020 года выросла до 4,6% после снижения месяцем ранее до минимальных 4,5%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .



Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель увеличился на 0,1 процентного пункта (на 1 января он составлял 4,5%), за год — снизился на 0,7 п. п. (на 1 февраля 2019-го равнялся 5,3%).

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд увеличился в январе на 23,6 млрд рублей (с 778,4 млрд рублей на начало месяца до 802 млрд на 1 февраля), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,9 млрд (с 792,1 млрд на 1 февраля 2019-го), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос на 142,4 млрд рублей за месяц и на 2 трлн 751,19 млрд за год (до 17 трлн 578,5 млрд рублей на 1 февраля 2020 года с 17 трлн 436,1 млрд рублей на 1 января 2020 года и 14 трлн 827,4 млрд на 1 февраля 2019-го).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 февраля текущего года 91,5% просроченных ссуд, также как и по данным на 1 января, и 93,6% на 1 февраля 2019-го.

Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, выросла с 7,9% в декабре 2019 года до 8,2% в январе, в том числе жилищных ссуд (кроме ипотечных) — с 3,4% до 3,9%, ипотечных ссуд — с 5,6% до 7%, автокредитов — осталась на прежнем уровне — 6,6%, «иных потребительских ссуд» — с 8,3% до 8,6%.