Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» сообщили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения, в которых те выдаются наличными, пишет РБК . Об этом рассказали представители систем и операторы контакт-центров.

На официальном сайте Western Union указано, что компания внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом COVID-19, из-за которого «время работы пунктов обслуживания в пострадавших регионах [Китая] может отличаться от стандартного». Представитель компании рекомендовал клиентам в пострадавших районах получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов Western Union и банков-партнеров.

Число партнеров «Золотой короны» в Китае не сократилось, но не все точки обслуживают клиентов, сообщили в пресс-службе компании. Существующие проблемы с выдачей привели к уменьшению объема отправленных средств, уточнили там, добавив, что пока ситуация касается только Китая и не затрагивает другие страны, в которых зафиксированы вспышки коронавируса.

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В кол-центре систем Money Gram и Contact не смогли сказать, существуют ли трудности с получением переводов в отделениях в Китае, но в Contact отметили, что их партнером также является Почтовый сберегательный банк Китая, с которым работает и «Золотая корона».

«Юнистрим» осуществляет денежные переводы в Китай через онлайн-пополнение карт Union Pay, а не через выдачу наличных в отделениях, пояснил представитель системы и добавил, что трудностей при получении наличных в отделениях не наблюдается и в других странах.