Вспышка коронавируса представляет серьезную угрозу для мировой экономики, необходима координация для борьбы с последствиями. Об этом заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

Международный валютный фонд готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой нового коронавируса.

«МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить 50 миллиардов долларов странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ (помощи) МВФ», — отметила она.

Глава МВФ прогнозирует падение роста мирового ВВП в 2020 году по сравнению с 2019-м, вспышка коронавируса считается одной из причин. Перспективы развития мировой экономики смещаются к более неблагоприятному сценарию на фоне вспышки коронавируса, отметила Георгиева.