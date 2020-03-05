Глава Сбербанка Герман Греф считает, что высшее образование в России находится на «очень низком уровне» из-за неэффективности системы управления. Такое мнение он высказал журналистам.

«Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Я много раз говорил: это проблема эффективности нашей системы управления в целом. Образование не исключение. Просто неэффективная модель управления. И наши вузы вовремя не отрефлексировали на те изменения, которые в мире произошли. <...> Но в первую очередь это проблема управленцев: управленцев в правительстве, ректоров вузов и всей вертикали», — сказал Греф, которого цитирует ТАСС.

Глава кредитной организации считает, что показательным является отсутствие России в мировых рейтингах лучших вузов, и приводит данные о том, что среди топ-сотни университетов нет ни одного российского.



При этом, по мнению главы Сбербанка, со средним образованием ситуация лучше. «Мы не такие плохие в школьном образовании, как в высшем образовании. То, с чем мы сталкиваемся, когда ругаем нашу школу, — скорее, неготовность к вызовам XXI века. Сильно ругать школу нельзя, это общемировая проблема. Мы не будем худшими в этом процессе», — заключил Греф.

