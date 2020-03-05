Через систему «Сбербанк Онлайн» теперь можно вложить деньги в открытые паевые инвестиционные фонды компании «Сбербанк Управление активами». Об этом сообщили в четверг в Сбербанке.

Как уточняется, пользователи могут приобрести онлайн паи одного из 18 открытых ПИФов. Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.

Минимальная сумма вложений в ПИФы составляет 1 тыс. рублей. При первичной покупке паев открытых ПИФов через «Сбербанк Онлайн» отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Паи зачисляются на счет клиента в срок от одного до трех рабочих дней.



По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Натальи Алымовой, банк продолжит расширять линейку инвестиционных продуктов в «Сбербанке Онлайн». Так, скоро в системе будут доступны индивидуальные инвестиционные счета с готовыми стратегиями, а также стратегии доверительного управления.