Общие потери для экономики стран Азии из-за распространения коронавируса могут составить до 347 млрд долларов. Такие данные Азиатского банка развития приводит РИА Новости.

«Диапазон сценариев, исследованных в анализе, предполагает глобальное воздействие в диапазоне от 77 млрд до 347 млрд долларов, или от 0,1% до 0,4% мирового валового внутреннего продукта», — указывают в АБР.

В банке полагают, что продолжающаяся вспышка вируса COVID-19 окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские страны, включая резкое снижение внутреннего спроса, спад в сфере туризма и деловых поездок, торговых и производственных связей, перебои с поставками и воздействие на здоровье.



По расчетам экспертов банка, при умеренном сценарии, предполагающем, что меры предосторожности и ограничения начинают ослабевать к маю, потери могут составить 156 млрд долларов, или 0,2% мирового ВВП. При этом потери Китая составят 103 млрд долларов, или 0,8% ВВП страны. Остальная часть Азии потеряет 22 млрд долларов, или 0,2% своего ВВП.