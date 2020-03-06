Женщины больше нацелены сделать карьеру, нежели мужчины, но оценивают свою работу на 22% скромнее мужчин, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру».



«Несмотря на более активное начало трудовой жизни, женщины скромнее оценивают свою работу. В опросе «Работа.ру» о зарплатных ожиданиях россиянки указывали, что хотели бы получать 80 тыс. рублей в месяц, тогда как мужчины в среднем по стране называли цифру 103 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

В Москве желаемая средняя зарплата представительниц прекрасного пола оказалась выше — 97 тыс. рублей в месяц, а у мужчин — 111 тыс. рублей.

Опрос аналитиков показал, что среди женщин больше увлеченных карьерой, чем среди мужчин. «Выбирая между романтическими отношениями на рабочем месте и карьерой, 25% девушек предпочли бы именно работу, а отношения — только 13%», — выяснили эксперты портала по трудоустройству.

Большинство россиян (60%) считают, что для успешного карьерного роста пол не так важен. Однако каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее достигать карьерных высот.