В проигрыше от отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) окажутся компании, строящие выставочные стенды, — ПМЭФ позволяет получить дополнительные деньги, за счет которых можно покрыть многие расходы, в том числе накопить на налоговые платежи, пишут «Ведомости» , ссылаясь на председателя комитета московской «Деловой России» по конгрессно-выставочной деятельности Павла Музыченко и управляющего партнера агентства выставочного маркетинга Exponic Ивана Никольского. Так, стенды самого дорогого павильона Петербургского форума стоят десятки миллионов, в общем недополученные доходы от отмены форума для рынка застройщиков могут составить более 3 млрд рублей.

Крупные партнеры форума не предвидят особых финансовых потерь — решение об отмене было принято заранее, программа только планировалась и расходов на этом этапе еще не было. Отмена форума не скажется на бюджете города, сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, потеряют только рестораны и отели, а доля поступлений налогов от них невелика.

Кудрин: ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить только через месяц-два Также Кудрин высказал мнение, что отмена ПМЭФ в этом году из-за ситуации с коронавирусом не отразится на российской экономике.

Убытки рестораторов и отельеров могут усугубиться, если история с вирусом будет развиваться; к тому же сейчас как раз период уплаты налогов за прошлый год, бизнес заинтересован в том, чтобы чиновники дали возможность вносить некоторые платежи в рассрочку, говорит директор Федерации рестораторов и отельеров Санкт-Петербурга Александр Марков.