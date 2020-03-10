Средний показатель долговой нагрузки (ПДН) ипотечного заемщика в 2019 году составил 45,4% против 43,6% в 2018 году. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Рост кредитной нагрузки обусловлен увеличением средней суммы ипотеки и ростом нагрузки по прочим потребкредитам заемщиков. В среднем россиянин, взявший ипотечный кредит в 2019 году, уже имел кредитную нагрузку по потребительским кредитам в размере 7,7%.

Указанным заемщиками в заявках на кредит среднемесячный доход заемщика составил 82,1 тыс. рублей. Так, средний ПДН ипотечных заемщиков с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц составил в 2019 году 58,7%, с доходом 50—75 тыс. рублей — 44,1%, с доходом 75—100 тыс. рублей — 38%, с доходом 100—125 тыс. рублей — 34,1%, свыше 125 тыс. рублей в месяц — 30,1%.

Средневзвешенный срок ипотечного кредита продолжает расти и по итогам IV квартала 2019 года составил 215,5 месяца (18 лет).