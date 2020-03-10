Государственная дума приняла во вторник во втором чтении поправки к Конституции России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Изначально пакет поправок к Основному закону был внесен 20 января президентом РФ Владимиром Путиным. Ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, в том числе депутатами и сенаторами. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, каждая из поправок была изучена профильным комитетом по государственному строительству и законодательству, экспертами-юристами.

В сообщении Госдумы разъясняется, за какие именно изменения в Основной закон проголосовала нижняя палата во втором чтении.

Закрепление мер соцподдержки

Минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума; закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права

Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Новые требования к президенту

Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии у него иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Также ГД поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Неприкосновенность

Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором — пожизненно.

Закрепление роли Госсовета

Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.

Проверка конституционности законов

Законотворческая процедура в отношении федеральных конституционных законов и федеральных законов дополняется возможностью президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания.

В случае подтверждения конституционности закона президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвращает закон в Государственную думу.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям

Вводятся повышенные требования к осуществляющим публичную власть лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны, а именно к председателю правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной думы, судьям. «Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», — поясняет официальный представитель президента по законопроекту — председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Также указанным лицам будет запрещено иметь счета за рубежом.

Усиление роли Государственной думы

В случае окончательного одобрения законопроекта Дума получит право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, предлагаемую президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент. Также Государственной думой будут утверждаться кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров «силового блока») по представлению главы Кабмина.

Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты президент также будет вносить в Совет Федерации. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

Изменение численности судей КС

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов — как федеральных, так и региональных — до их подписания.

Защита исторической правды и будущего России

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте законопроекта.

Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах.

Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

Не только Москва



В соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица — Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект об изменениях в Конституцию в третьем, заключительном чтении 11 марта, передает ТАСС .

