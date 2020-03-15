Сбербанк подключил первого партнера из Армении к собственной экосистеме денежных переводов. Теперь пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» смогут переводить денежные средства на карты или счета клиентов цифрового банка Армении — Эвокабанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для совершения перевода необходимо открыть раздел «За рубеж — По номеру телефона на карту/счет» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на iOS или Android и выбрать банк. Далее нужно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его счету или банковской карте.

Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода — 50 тыс. рублей в день. Перевод осуществляется в рублях и при зачислении на карту в Республике Армения автоматически конвертируется в валюту карты. Поступление перевода на карту получателя происходит мгновенно.

В «Сбербанк Онлайн» также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ, как Алиф Банк, Ориёнбанк, Международный Банк Таджикистана, МДО «Имон Интернешнл», МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк, Первый Микрофинансовый Банк и Банк Эсхата (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и «Банк Компаньон» (Киргизия), АКБ «Агробанк» (Узбекистан), Капитал Банк (Азербайджан).

