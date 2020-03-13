Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен ограниченными конкурентными позициями, адекватным запасом капитала и удовлетворительной рентабельностью, адекватным качеством активов, приемлемым профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 февраля 2020 года почти 32% активов размещено в Банке России, на корреспондентских счетах и МБК. Агентство отмечает приемлемую стабильность привлеченных средств и относительно невысокую стоимость фондирования.

Порядка 54% активов формируют ссуды юрлицам, физлицам и индивидуальным предпринимателям. «В силу специфики бизнес-модели для банка характерна высокая отраслевая концентрация (большая часть кредитного портфеля сосредоточена на сельском хозяйстве и смежных отраслях, а также инфраструктурном дорожном строительстве), низкая оборачиваемость и высокая средняя срочность ссуд», — заключили в «Эксперт РА».

