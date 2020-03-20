Росгосстрах Банк предлагает посетителям портала Банки.ру накопительный счет «Турбо» на специальных условиях. Для этого нужно предварительно получить промокод.



Накопительный счет открывается клиентам при условии одновременного оформления договора инвестиционного страхования жизни в рамках стратегии «Квартальный купон» с СК «Росгосстрах Жизнь», на сумму в размере двукратной суммы премии (взноса) при оформлении договора инвестиционного страхования жизни с единовременной уплатой взносов. Выплата ежеквартального купонного дохода производится на накопительный счет.

Накопительный счет на выгодных условиях доступен по 31 марта 2020 года.

Срок накопительного счета «Турбо» не ограничен. Сумма минимального ежедневного остатка в течение месяца для начисления процентов начиная с первого пополнения счета — 50 тыс. рублей, максимальная — 50 млн.

Проценты начисляются в зависимости от срока нахождения средств на счете: с первого по третий месяц (включительно) — 6,2%, с четвертого по шестой месяц (включительно) — 6,7%, с седьмого по девятый месяц (включительно) — 7,2%, с 10-го по 12-й месяц (включительно) — 7,7%, с 13-го месяца и выше — 5%.



Таким образом, средние годовые процентные ставки при размещении средств на накопительном счете на срок от одного месяца до пяти лет составят: до трех месяцев — 6,2%, на шесть месяцев — 6,45%, на девять месяцев — 6,7%, на 12 месяцев — 6,95%, на полтора года — 6,29%, на два года — 5,96%, на три года — 5,64%, на четыре года — 5,48%, на пять лет и больше — 5,38% годовых.

На сумму свыше 50 млн рублей проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены с 13-го месяца. Сумма допвзноса не ограничена.

Возможность частичного снятия суммы со счета не ограничена в пределах остатка по счету. Проценты начисляются и выплачиваются на накопительный счет в последний календарный день месяца на минимальный остаток по счету за месяц. При закрытии счета проценты за неполный месяц не выплачиваются.