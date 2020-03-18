В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о совершении организованной преступной группой ряда преступлений в банковской сфере. Объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной преступной группы в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), двух эпизодов по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года житель Пензы 1974 года рождения создал организованную преступную группу, в деятельность которой им привлечены две женщины (1970 и 1973 года рождения) и мужчина 1985 года рождения.

С целью совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, члены ОПГ с 2013 по 2017 год образовали не менее 35 так называемых технических фирм, привлекли для выполнения функций подставных директоров технических фирм и ИП более 60 лиц и открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

Члены ОПГ за обналичивание и транзит денежных средств получали не менее 0,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета технических фирм. Для осуществления незаконной банковской деятельности изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

«Так, с 2013 по 2017 год объем операций, осуществленных ОПГ, составил более 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк осуществил обналичивание денежных средств клиентов на сумму более 476 млн рублей, транзит — более 2,8 млрд рублей. Членами ОПГ удержан комиссионный сбор на общую сумму более 115 млн рублей, который являлся доходом соучастников преступлений», — отмечается в сообщении.

Организатор преступной группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализовал денежные средства на общую сумму более 28 млн рублей. С целью получения блокированных в банках РФ денежных средств клиентов организатор ОПГ совершил фальсификацию доказательств по гражданским делам, представляя в суды подложные документы. На основании судебных решений взыскано более 323 млн рублей.

В 2016 году организатор и участница ОПГ подделали официальные документы и представили в службу судебных приставов для взыскания с технической фирмы якобы имевшегося долга в размере 2,5 млн рублей.

«Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, в оставшийся срок обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела. Объем уголовного дела составил 205 томов», — резюмирует ведомство.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.