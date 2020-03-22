Сбербанк представил клиентам новый способ авторизации по «Сбер ID» с использованием push-уведомлений, который происходит без ввода комбинации логина и пароля и без считывания QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сбер ID» — это единый вход в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров. В «Сбер ID» используются надежные технологические решения (например, протокол OpenID Connect), которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

«Вход по push-уведомлению будет доступен клиентам при повторном входе на сайт сервиса Сбербанка или партнеров банка. Чтобы войти на сайт по push-уведомлению, клиенту достаточно подтвердить вход в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — говорится в релизе.

Сейчас при помощи push-уведомления можно войти на сайты Сбербанка и интернет-ресурсы более 50 партнеров Сбербанка, среди которых «Ситимобил», DeliveryClub, Sberfood. Количество партнеров постоянно увеличивается — с начала года к сервису присоединились «Деловая среда» и «СберЛогистика».

«Внедрение нового способа входа по push-уведомлению позволит еще быстрее получать услуги банка и партнеров, сохраняя при этом высокий уровень защиты данных», — отмечает директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка Игорь Зарубинский.