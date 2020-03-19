«Сбер Решения», входящие в экосистему Сбербанка, запустили бесплатную Всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Эксперты будут консультировать по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы», — говорится в релизе.

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Распространение коронавируса может существенно ухудшить бизнес-климат для компаний и предпринимателей. Минимизировать финансовые последствия возможно, если оперативно перестроить бизнес-процессы.

Многие компании принимают решение о переводе сотрудников на дистанционную работу. Кроме того, сотрудники могут сами обратиться к работодателю с заявлением о переводе на дистанционную работу.

«Основное в этой ситуации — это системная работа по кадровым, юридическим, организационно-коммуникационным, а также технологическим аспектам. Эксперты горячей линии «Сбер Решений» проконсультируют по всем аспектам перевода сотрудников на дистанционный формат работы», — отмечается в сообщении.