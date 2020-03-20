Совкомбанк запустил кредит на пополнение оборотных средств, который можно получить за один рабочий день без посещения отделения. В рамках этого кредита клиентам доступно до 100 млн рублей сроком на один год, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Максимальная сумма нового кредита составила 100 млн рублей, а срок — один год. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Рассмотрение заявки и предоставление средств занимает один рабочий день при наличии полного пакета документов. Средства предоставляются в форме кредитной линии и доступны как юрлицам, так и индивидуальным предпринимателям», — говорится в релизе.



Новый продукт предоставляется через онлайн-сервис Fintender.ru, принадлежащий Совкомбанку.

Кредит на пополнение оборотных средств стал первым онлайн-кредитом Совкомбанка для бизнеса, не связанного с закупками. Ранее на Fintender.ru кредиты и банковские гарантии были доступны только участникам государственных и коммерческих контрактов.

Для получения кредита клиентам необходима регистрация на онлайн-сервисе Fintender.ru, а также расчетный счет в Совкомбанке. Все документы подписываются дистанционно с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи. При этом срок государственной регистрации и экономической деятельности клиента не должен быть менее одного года.



Также на Fintender.ru запущен еще один кредит — под целевое финансирование коммерческих контрактов. Ставка рассчитывается индивидуально, а сумма может составить до 60% от суммы контракта. Средства предоставляются в форме кредитной линии, срок кредитования — два года.

