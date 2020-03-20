МТС и Первый канал объявили о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия для формирования медийного предложения нового уровня. Соглашение подписали президент МТС Алексей Корня и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сообщает пресс-служба оператора.

«Уникальные возможности МТС по эффективному взаимодействию с 80-миллионной аудиторией российских пользователей и опыт и экспертиза Первого канала по созданию контента для разных аудиторий позволят создать принципиально новый формат медиапредложения, основанный на индивидуальных предпочтениях каждого пользователя», — говорится в релизе.

МТС займутся разработкой специальных, адаптированных под запросы Первого канала инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернет-среде. Стороны намерены совместно разработать рекомендательную систему медиаконтента, совершенствовать инструменты медиамониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учетом современных способов потребления видеоконтента.

В рамках соглашения Первый канал предоставит «МТС Медиа» — подразделению, развивающему медиаактивы и ТВ-продукты МТС, — права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино Первого канала, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя.

«Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий», — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.