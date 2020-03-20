Сбербанк открыл для корпоративных клиентов специальную горячую линию по вопросам работы кредитной организации в связи с коронавирусом COVID-19.

Как уточняется в сообщении банка, распространенном в пятницу, горячая линия с номером 8 (800) 200-34-40 работает ежедневно с полуночи до 20:00 мск.

«В это непростое время для нас крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им адаптироваться к работе в новых условиях», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Открытая банком горячая линия предназначена для консультирования корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях. Например, это может быть помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций, рассказал Попов.

«Сбербанк оперативно реагирует на каждое изменение ситуации с коронавирусом. Наша задача — поддерживать высокий уровень сервиса в любых обстоятельствах. Большинство наших услуг и сервисов представлены удаленно в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме», — заверил он.

В «Сбере» подчеркнули, что банк принимает «все возможные меры предосторожности и строго соблюдает санитарные нормы, чтобы обезопасить здоровье клиентов».



Также продолжает работу центр корпоративных решений, специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам, напомнили в банке. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «МегаФон», «МТС», Tele2, Yota и «СберМобайл» на территории России); +7 (495) 665-57-77 (для звонков из-за рубежа; оплата осуществляется согласно тарифу сотового оператора).