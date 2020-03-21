Интерпромбанк обновил интернет-банк для физических лиц, говорится в релизе финучреждения.

«Новый интернет-банк позволяет клиентам эффективно управлять своими счетами и проводить широкий спектр операций, не обращаясь в офис банка. В обновленной платформе значительно переработан интерфейс, оптимизированы экранные формы и существенно расширены функциональные возможности. Помимо стандартных возможностей управления счетом, проведения операций по вкладу или карте клиенты могут отправлять в банк сообщения с прикрепленными файлами; выбирать виды операций, по которым они хотят получать уведомления, а уведомления будут приходить как в виде СМС-сообщений, так и на электронную почту», — отмечается в релизе.

Для прохождения регистрации в новом интернет-банке теперь нет необходимости посещать отделение банка, достаточно иметь под рукой лишь банковскую карту и мобильный телефон.