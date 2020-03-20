Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ подробно рассматривались все три варианта: повышение ключевой ставки, снижение и сохранение ее на действующем уровне. Она отметила, что вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят.

«Действительно, есть логика в принятии того или иного решения. На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Поэтому не исключаем, что на ближайшем заседании этот вариант также может быть рассмотрен», — объяснила глава ЦБ в ходе брифинга.

«Мы видим в среднесрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения ставок», — добавила Набиуллина, отметив, что пока в краткосрочной перспективе превалируют проинфляционные факторы, есть нестабильность на финансовых рынках.



Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет сохранена. Дальнейшие решения ЦБ по монетарной политике будут зависеть от скорости распространения коронавируса и динамики цен на нефть, поэтому эксперты не рискуют прогнозировать траекторию ставки до конца года.